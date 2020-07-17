Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 июля выявили 1034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 90 053 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 216 человек, в Оренбургской области — 115, в Ульяновской области — 103, в Пермском крае — 98, в Саратовской области — 94, в Самарской области — 62, в Башкирии — 60, в Кировской области — 56, в Чувашии — 55, в Удмуртии — 43, в Мордовии — 38, в Пензенской области — 36, в Татарии — 31, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 21 200 случаев, в Саратовской области — 8063, в Ульяновской области — 7596, в Самарской области — 6197, в Башкирии — 6194, в Чувашии — 6110, в Пензенской области — 5919, в Оренбургской области — 5352, в Татарии — 5157, в Пермском крае — 4803, в Кировской области — 4046, в Мордовии — 4014, в Марий Эл — 3436, в Удмуртии — 1966.

Полностью выздоровели 64 859 жителей округа, за последние сутки выписаны 1086 человек. Таким образом, выздоровели более 72,02% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 929 человек, за минувшие сутки скончались 19 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. 15 и 16 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных.

При этом впервые на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу по состоянию на 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в России подтверждено 759 203 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6406 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,86%. Полностью выздоровели 539 373 жителя России, за сутки выписан 7681 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 71,04% граждан. 12 123 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 186 — за последние сутки.

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