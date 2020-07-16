Нижний Новгород, , 11:07 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 89 019 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 221 человек, в Ульяновской и Оренбургской областях — по 111, в Саратовской области — 95, в Пермском крае — 87, в Башкирии, Чувашии, Кировской и Самарской областях — по 57, в Удмуртии — 43, в Пензенской области — 39, в Мордовии — 38, в Татарии — 33, в Марий Эл — 29.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 20 984 случая, в Саратовской области — 7969, в Ульяновской области — 7493, в Самарской области — 6135, в Башкирии — 6134, в Чувашии — 6055, в Пензенской области — 5883, в Оренбургской области — 5237, в Татарии — 5126, в Пермском крае — 4705, в Кировской области — 3990, в Мордовии — 3976, в Марий Эл — 3409, в Удмуртии — 1923.

Полностью выздоровели 63 773 жителя округа, за последние сутки выписан 1091 человек. Таким образом, выздоровели более 71,63% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 910 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. 15 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных.

При этом впервые на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу по данным на 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в России подтверждено 759 797 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6428 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,71%. Полностью выздоровели 531 692 жителя России, за сутки выписаны 8443 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 69,97% граждан. 11 937 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 167 — за последние сутки.

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