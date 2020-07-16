Луганск, , 12:53 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) случаев заражения за последние сутки выросло на шесть и стало составлять 583. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба минздрава ЛНР.

«Всего по состоянию на 09:00 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев (коронавирусной) инфекции … на территории Луганской Народной Республики — 583», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в республике не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 14.

При этом отмечается, что на данный момент в ЛНР от нового заболевания вылечился 501 пациент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно последним данным, на территории Индонезии было выявлено 81668 случаев заражения SARS-CoV-2.