Джакарта, , 12:33 — REGNUM Согласно последним данным, на территории Индонезии выявлено 81 668 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по борьбе с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране подтвердили 1574 новых случаев заражения и 76 случаев смерти.

За время эпидемии от коронавируса в Индонезии скончались 3873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в результате ливневых паводков в Южном Сулавеси погибли 24 человека и 69 числятся пропавшими без вести.

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