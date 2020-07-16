София, , 09:02 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Болгарии было выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает единый информационный портал минздрава страны.

По данным министерства, в результате этого общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 7877.

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 289.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечился 3841 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Израиля случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло на более чем 1,3 тысячи и превысило 43 тысячи.