Иерусалим, , 08:53 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Израиля случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки выросло на более чем 1,3 тысячи и превысило 43 тысячи. Об этом 16 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 1 308 новых заразившихся коронавирусной инфекцией и теперь их общее число стало составлять 43 668.

Кроме того, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Израиле на сегодняшний день составляет 375 при 19 894 вылечившихся.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 205 пациентов находится в тяжелом состоянии с COVID-19, 57 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 65188.