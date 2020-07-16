Богота, , 08:30 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Колумбии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 5 721 и превысило 165 тысяч. Об этом 16 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным ведомства, в настоящее время в стране выявлено в обще сложности 165 169 случаев заражения SARS-CoV-2.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в Колумбии от COVID-19 умерли 187 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 5 814.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 71 736 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Мексике было выявлено более 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.