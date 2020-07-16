Мехико, , 08:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Мексике было выявлено более 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ведомства в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 6 149 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число достигло 311 486.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 579 умерших от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало составлять 39 606.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране свыше 199 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Германии было выявлено 534 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.