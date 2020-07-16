Берлин, , 08:00 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Германии было выявлено 534 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По последним данным, в результате этого на сегодняшний день общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 200 260.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Германии от COVID-19 скончались девять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 078.

Также указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 186 тысяч человек вылечились от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (49 538), Северный Рейн-Вестфалия (45 388) и Баден-Вюртемберг (36 227).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Эквадоре составило 70 329 после получения положительных результатов анализов еще от 759 пациентов.