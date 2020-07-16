Кито, , 07:39 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Эквадоре составило 70 329 после получения положительных результатов анализов еще от 759 пациентов, 15 июля сообщается на сайте эквадорского минздрава.

При этом в столице страны Кито число подобных случаев превысило 10 тысяч.

С начала пандемии в Эквадоре от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 5158 пациентов. Еще 24,7 тысячи человек выздоровели.

Медицинские учреждения проверили на коронавирус 190 349 образцов анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эквадора открыли национальный парк и морской заповедник Галапагосских островов, посещение которых ранее было запрещено из-за угрозы коронавирусной инфекции.

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