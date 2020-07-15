Москва, , 17:25 — REGNUM Решение о переносе шествия «Бессмертного полка» может быть принято 16 июля, заявил руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артём Хуторской.

Бессмертный полк 2018 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завтра у нас заседание общего центрального штаба — большое заседание, на котором этот вопрос (о переносе шествия) будет рассматриваться», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что шествие «Бессмертного полка» в Москве, уже перенесённое ранее на 26 июля, может пройти 2 или 3 сентября.

Причиной очередного переноса даты является сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, и возможная жара в столичном регионе.

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