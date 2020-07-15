Москва, , 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается. Об этом сообщил 15 июля журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский на круглом столе в Российском военно-историческом обществе, приуроченном к 75-летию Потсдамской конференции.

Мединский уточнил, что ему известно об обсуждении переноса, но не о принятом решении на этот счёт. В любом случае, добавил он, при принятии того или иного решения будут учитываться эпидемиологическая обстановка по коронавирусу и возможные риски для участников.

Здоровье участников шествия превыше всего, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что президент Владимир Путин пока не высказывал каких-либо новых инициатив относительно шествия.

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