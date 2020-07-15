Нур-Султан, , 14:33 — REGNUM В Казахстане выявили 63 514 случае заражения коронавирусом, в том числе 1759 — за минувшие сутки, сообщили 15 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Атырауской области — 8297, в Алма-Ате — 8040, Нур-Султане — 7149, Карагандинская область — 6444 и Западно-Казахстанской области — 4226.

Отметим, по состоянию на 15 июля в Казахстане выздоровели 38 008 пациентов с коронавирусом, или 60% от общего числа заразившихся, скончались — 375 пациентов.

Читайте также: В Казахстане назвали инициатора флешмоба в день траура