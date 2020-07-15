Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Инициатива по организации флешмоба с участием медицинских работников в день национального траура в Казахстане принадлежит ассоциации медицинских работников. Об этом 15 июля заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова на брифинге.

Он отметила, что в министерстве не рассматривался вопрос о наказании медработников, которые вышли на флешмоб. Ранее акция вызвала широкий общественный резонанс — многие жители республик назвали флешмоб неуместным.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Казахстане прошел траур в память о жертвах коронавируса. В республике действует жесткий карантин, который продлен до 2 августа. Дополнительные ограничительные меры в стране введены после осложнения эпидемиологической ситуации.

Читайте также: В Нур-Султане начали массовую дезинфекцию общественных мест