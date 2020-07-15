Тегеран, , 14:22 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 умерли 199 пациентов. Об этом 15 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Также она отметила, что в результате этого в стране суммарное количество летальных исходов на сегодняшний день стало составлять 13 410.

Кроме этого, официальный представитель рассказала, что за этот же период в Иране было выявлено 2 388 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало составлять 264 561.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечился 227 561 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари рассказала, что за все время пандемии коронавирусной инфекции в Иране от COVID-19 скончались 140 медицинских работников.