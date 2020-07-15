Тегеран, , 13:53 — REGNUM За все время пандемии коронавирусной инфекции в Иране от COVID-19 скончались 140 медицинских работников. Об этом 15 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Как напомнила официальный представитель, пандемия на территории Ирана продолжается уже в течение пяти месяцев и медперсонал страны не жалел и не жалеет своих усилий для того, чтобы взять эпидемию под контроль и продолжает лечить больных.

«Занимаясь этим, пять тысяч наших врачей и санитаров заболели COVID-19. К сожалению, из них скончались 140 человек», — заявила Лари.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что в настоящее время на территории Ирана идет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.