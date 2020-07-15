Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Всеобщую дезинфекцию мест массового скопления людей проведут коммунальные службы Нур-Султана, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

Власти города призвали жителей воздержаться от посещения общественных мест во время обработки территорий. Санитарный врач Нур-Султана поручил руководителям рынков, торговых центров и других торговых объектов также провести дезинфекцию.

Отметим, по состоянию на 15 июля в Казахстане выявили 63,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 тыс. человек, скончались 375 пациентов. Правительство республики продлили карантин в стране до 2 августа.

Читайте также: Казахстан закупит 4 тыс. аппаратов ИВЛ