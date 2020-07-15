Тегеран, , 11:40 — REGNUM В настоящее время на территории Ирана идет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 июля иранский президент Хасан Рухани на заседании правительства страны, которое транслировало государственное телевидение.

«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна (распространения коронавируса)», — заявил глава государства.

Также он отметил, что она в большей степени затронула южную часть Ирана и приграничные провинции, расположенные на западе страны.

«Вторая волна оказалась сильнее, чем первая», — подчеркнул Рухани.

Кроме этого, иранский президент указал, что после окончания первой волны людям казалось, что страна прошла эпидемию коронавируса и высказал надежду на то, что Ирану удастся пройти и вторую волну SARS-CoV-2 в следующем месяце.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана, несмотря на то, что в стране был вновь отмечен рост числа новых выявляемых случаев коронавирусной инфекцией, заявляли, что в исламской республике ещё идет первая волна эпидемии SARS-CoV-2