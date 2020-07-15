Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 июля выявили 1033 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 87 984 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 229 человек, в Ульяновской области — 110, в Оренбургской области — 108, в Саратовской области — 92, в Пермском крае — 75, в Башкирии — 63, в Самарской области — 59, в Чувашии — 58, в Кировской области — 56, в Удмуртии — 46, в Пензенской области — 41, в Мордовии — 37, в Татарии — 32, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 20 763 случая, в Саратовской области — 7874, в Ульяновской области — 7382, в Самарской области — 6078, в Башкирии — 6077, в Чувашии — 5998, в Пензенской области — 5844, в Оренбургской области — 5126, в Татарии — 5093, в Пермском крае — 4618, в Мордовии — 3938, в Кировской области — 3933, в Марий Эл — 3380, в Удмуртии — 1880.

Полностью выздоровели 62 682 жителя округа, за последние сутки выписаны 1443 человека. Таким образом, выздоровели более 71,24% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 890 человек, за минувшие сутки скончались 18 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в России подтверждено 746 369 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6422 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,78%. Полностью выздоровели 523 249 жителей России, за сутки выписаны 10 424 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 70,10% граждан. 11 770 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 156 — за последние сутки.

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