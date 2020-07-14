Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 июля выявили 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 86 951 случая, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 193 человека, в Ульяновской области — 110, в Оренбургской области — 108, в Саратовской области — 93, в Пермском крае — 69, в Самарской области — 65, в Чувашии — 54, в Башкирии — 47, в Кировской области — 44, в Удмуртии — 42, в Мордовии — 36, в Пензенской области — 35, в Татарии — 32, в Марий Эл — 28.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 20 534 случая, в Саратовской области — 7782, в Ульяновской области — 7272, в Самарской области — 6019, в Башкирии — 6014, в Чувашии — 5940, в Пензенской области — 5803, в Татарии — 5061, в Оренбургской области — 5018, в Пермском крае — 4543, в Мордовии — 3901, в Кировской области — 3877, в Марий Эл — 3353, в Удмуртии — 1834.

Полностью выздоровели 61 239 жителей округа, за последние сутки выписаны 1289 человек. Таким образом, выздоровели более 70,42% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 872 человека, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12 и 13 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в России подтверждено 739 947 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6248 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,75%. Полностью выздоровели 512 825 жителей России, за сутки выписаны 8804 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 69,30% граждан. 11 614 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 175 — за последние сутки.

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