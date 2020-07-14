Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане планируется закупить 4092 дополнительных стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 14 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, в настоящее время в республике находится 966 стационарных аппретов ИВЛ при наличии 1553 реанимационных коек. Цой добавил, что покупка дополнительных аппретов подготовит систему здравоохранения республики к худшему возможному сценарию развития пандемии.

Министр отметил, что с августа в Казахстане запустят промышленное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. На деньги правительства планируется купить более 3 тыс. казахстанских аппаратов ИВЛ.

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