Иерусалим, , 08:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории Израиля было выявлено 2 112 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны.

По информации ведомства, в настоящий момент общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 42 360.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 371.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в Израиле 19 655 человек вылечились от COVID-19.

При этом отмечается, что в настоящее в стране в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 находится 183 пациента, 56 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Болгарии было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом.