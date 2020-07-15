София, , 08:32 — REGNUM За последние 24 часа на территории Болгарии было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает единый информационный портал минздрава страны.

По данным министерства, в результате этого общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 7 645.

Также указывается, что минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались семь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало 283.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 3 663 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Мексике был выявлен 7051 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом.