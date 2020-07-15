Мехико, , 08:23 — REGNUM За истекшие сутки в Мексике был выявлен 7051 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 311 489.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Мексике от COVID-19 умерли 386 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 36 327.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Германии был выявлен 351 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.