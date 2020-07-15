Берлин, , 08:00 — REGNUM За истекшие сутки на территории Германии был выявлен 351 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По последней информации, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 199 726.

Также указывается, что за этот же период в Германии от COVID-19 скончались три пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9071.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день от COVID-19 вылечились более 186 тысяч человек.

При этом отмечается, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали федеральные земли Бавария (49 427), Северный Рейн — Вестфалия (45 233) и Баден-Вюртемберг (36 162).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 11977 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Киргизии после получения положительных результатов анализов еще у 439 пациентов.