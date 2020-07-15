Бишкек, , 07:50 — REGNUM 11 977 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Киргизии после получения положительных результатов анализов еще от 439 пациентов, 15 июля сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди вновь выявленных лиц с SARS-CoV-2 105 человек являются медицинскими работниками.

За прошедшие сутки в республике от осложнений при COVID-19 скончались 11 больных. Общее количество подтвержденных летальных исходов при этом заболевании составило 160 человек. Кроме того, 3 660 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что власти Киргизии потратили на борьбу с коронавирусом более 3 млрд сомов (2,7 млрд рублей).

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