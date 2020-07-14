Душанбе, , 14:48 — REGNUM Для таджикских студентов, обучающихся в российских вузах, организован чартерный рейс для возвращения на родину, сообщает посольство Таджикистана в России.

Рейс выполнит таджикистанская компания «Сомон Эйр», вылет из Москвы назначен на сегодня, 14 июля, 12:00.

В посольстве также сообщили, что студенты и ранее возвращались в Таджикистан вывозными рейсами, но по 10−15 человек. Тем временем увеличилось число обращений от желающих вернуться домой, потому и был организован специальный рейс для вывоза студентов. Сегодня в Таджикистан улетят 167 студентов.

На борту также будут находиться другие граждане, выехавшие в Россию ранее в служебных целях.

В посольстве отметили, что перелёт для студентов не бесплатный, они оплатили некую полную стоимость билета, однако сумма не указана.

Напомним, что Россия — самый популярное направление для таджикских студентов, на территории РФ, по данным минобразования Таджикистана, обучается порядка 26 тысяч таджикских студентов.