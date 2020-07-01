Москва, , 12:27 — REGNUM Таджикистанские студенты, обучающиеся в российских вузах, смогут остаться в общежитиях до начала следующего учебного года, сообщает посольство Таджикистана в России.

В ведомстве отметили, что ранее некоторые российские вузы обратились к студентам с требованием освободить занимаемые ими в общежитиях комнаты до 30 июня. Однако при содействии министерства образования и науки России этот вопрос удалось решить.

В ведомстве отметили, что в случае, если какие-то вузы все же будут настаивать на освобождении комнат, студенты могут обратиться в посольство. Им также предоставляется право вылететь чартерными рейсами, которые организует правительство Таджикистана, домой.