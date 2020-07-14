Тегеран, , 14:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана был выявлен 2 521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 14 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Также она отметила, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 262 173.

Кроме этого сообщается, что за этот же период в Иране от COVID-19 скончались 179 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 13 211.

Помимо этого указывается, что на сегодняшний день в стране 252 270 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что младенец в возрасте 12 дней скончался на территории Палестины от COVID-19 и стал самой молодой жертвой нового заболевания.