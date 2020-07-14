Рамалла , , 13:11 — REGNUM Младенец возрастом в 12 дней скончался на территории Палестины от COVID-19 и стал самой молодой жертвой нового заболевания. Об этом 14 июля сообщается в заявлении палестинского минздрава для прессы.

«Младенец в возрасте 12 дней скончался сегодня в районе Ятта в Хевроне», — говорится в заявлении и уточняется, что умерший ребенок стал самой молодой жертвой COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Палестине достигло 45.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 7 741 и что на данный момент 16 пациентов находится в отделениях интенсивной терапии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ) было выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.