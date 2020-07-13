Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 июля выявили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 85 995 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Традиционно наиболее значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 212 человек, в Ульяновской области — 111, в Оренбургской области — 102, в Саратовской области — 89, в Самарской области — 72, в Пермском крае — 71, в Чувашии — 56, в Кировской области — 54, в Башкирии — 46, в Удмуртии — 45, в Мордовии — 36, в Пензенской области — 35, в Татарии — 32, в Марий Эл — 29.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 20 341 случай, в Саратовской области — 7689, в Ульяновской области — 7162, в Башкирии — 5967, в Самарской области — 5954, в Чувашии — 5886, в Пензенской области — 5768, в Татарии — 5029, в Оренбургской области — 4910, в Пермском крае — 4474, в Мордовии — 3865, в Кировской области — 3833, в Марий Эл — 3325, в Удмуртии — 1792.

Полностью выздоровели 59 950 жителей округа, за последние сутки выписаны 262 человека. Таким образом, выздоровели более 69,71% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 852 человека, за минувшие сутки скончались восемь жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12 июля — 991 новый случай.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в России подтверждено 733 699 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6537 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,72%. Полностью выздоровел 504 021 житель России, за сутки выписаны 2960 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 68,69% граждан. 11 439 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 104 — за последние сутки.

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