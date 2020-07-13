Москва, , 15:09 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса может в середине августа поступить в гражданский оборот. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает 13 июля РИА Новости.

Он отметил, что доступным будет то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать. К середине августа завершится вторая фаза испытаний, а гражданский оборот возможен на условиях, фактически соответствующих третьей фазе.

По словам Гинцбурга, за применением вакцины в гражданском обороте будут наблюдать специалисты. При появлении каких-либо побочных эффектов Минздрав вправе отозвать разрешение.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Сеченовском университете заявили о завершении испытания на добровольцах вакцины, разработанной в центре Гамалеи.

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