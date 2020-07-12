Нижний Новгород, , 12:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 85 005 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Традиционно наиболее значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 222 человека, в Ульяновской области — 107, в Оренбургской области — 100, в Саратовской области — 92, в Самарской области — 78, в Пермском крае — 61, в Чувашии — 55, в Кировской области — 52, в Башкирии и Удмуртии — по 46, в Мордовии — 37, в Пензенской области — 34, в Татарии — 33, в Марий Эл — 28.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 20 129 случаев, в Саратовской области — 7600, в Ульяновской области — 7051, в Башкирии — 5921, в Самарской области — 5882, в Чувашии — 5830, в Пензенской области — 5733, в Татарии — 4997, в Оренбургской области — 4808, в Пермском крае — 4403, в Мордовии — 3829, в Кировской области — 3779, в Марий Эл — 3296, в Удмуртии — 1747.

Полностью выздоровели 59 688 жителей округа, за последние сутки выписаны 326 человек. Таким образом, выздоровели более 70,21% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 844 человека, за минувшие сутки скончались 12 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в России подтверждено 727 162 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6615 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,68%. Полностью выздоровел 501 061 житель России, за сутки выписаны 3615 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 68,90% граждан. 11 335 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 130 — за последние сутки.

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