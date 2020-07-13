Дамаск, , 12:02 — REGNUM Около 70 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 13 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 68 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 20 женщин и 35 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 472 человека, в число которых входит 56 082 женщин и 94 830 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе авиабазы Хмеймим в Сирии российские ПВО сбили вечером 11 июля два ударных беспилотника боевиков.