Москва, , 23:10 — REGNUM В районе авиабазы Хмеймим в Сирии российские ПВО сбили вечером 11 июля два ударных беспилотника боевиков. Об этом 12 июля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы», — сказал контр-адмирал.

Пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза функционирует в плановом режиме, уточнил Щербицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon более полутора часов совершал разведывательный полет вдоль побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

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