Магадан, Магаданская область, 13 июля 2020, 06:02 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 13 июля на Колыме проведено 38 372 теста на коронавирус, зарегистрирован 1081 носитель вируса, выздоровели 622 пациента, умерли — пять.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Хабаровском крае подтверждено 103 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 66 пациентов, один умер.