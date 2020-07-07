В России ежедневно выявляют более шести тысяч заразившихся коронавирусом, однако их количество с каждым днем снижается.

Добровольцы Минобороны протестировали на себе новую вакцину,

После появления вакцины прививку от коронавируса хотят сделать 44% жителей России, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Но пока угроза распространения коронавируса сохраняется, нельзя забывать о мерах безопасности и ответственном поведении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено более 680 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.