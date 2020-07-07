В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 7 июля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 4026 положительных тестов.
В Удмуртии внезапно выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 7 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 1592 случаев.
В Курской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Курской области по состоянию на 7 июля зарегистрирован 41 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 53 и 65 лет.
На Ямале скончались 47 пациентов с COVID-19
На Ямале за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
В Губкинском не удалось спасти 65-летнего мужчину. В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 73-летний пациент с COVID-19.
С начала пандемии на Ямале к 7 июля скончались 47 пациентов с COVID-19.
В Новосибирской области скончались 120 пациентов с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 7 июля, за последние сутки выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровело 155 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».
Россия быстро выходит из карантина: есть шанс избежать рецессии
Россия быстро выходит из карантина. В самом лучшем сценарии вообще избежит рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя прогноз Всемирного банка о снижении ВВП России на 6%.
В России за сутки скончались 198 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 198 пациентов. Об этом 7 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Пензенской области выявили 68 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Пензенской области на 7 июля коронавирус выявили у 5486 человек. За сутки подтвердились 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один пациент. Всего на 7 июля умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией насчитывается 46 человек.
В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Потери бюджета Бурятии из-за выросших затрат, а также выпадения налоговых доходов в связи с эпидемией коронавируса составили около 10 млрд рублей. Об этом рассказал депутатам регионального парламента глава республики Алексей Цыденов. По его словам, плана бюджета на 2021 год пока нет, и неизвестно вообще, что будет дальше.
В Оренбуржье подтвердили ещё 86 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает 7 июля Управление Роспотребнадзора по региону. С начала пандемии в регионе выявлено 4 339 носителей SARS-CoV-2.
Губернатор Петербурга предупредил горожан, что эпидемия продолжается
Эпидемическая ситуация в Петербурге остается напряженной, эпидемия не закончилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам.
В Тюменской области за сутки выявили ещё 78 носителей коронавируса
В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июля зарегистрировано 3 638 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 055 пациентов, 18 скончались.
В Татарии заражение коронавирусом выявили ещё у 36 человек
В Татарии, по данным на 7 июля, коронавирус выявили с момента начала наблюдения у 4823 человек, за сутки положительные тесты получили еще 36 пациентов.
В ПФО вновь выявили меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 79 973 случаев.
В Прикамье за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 июля, подтверждено 52 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В больницах лечение получают 38 пациентов. Остальные 14 человек находятся в амбулаторных условиях под наблюдением медиков.
В Ленобласти выявили еще 52 носителя SARS-CoV-2, девять человек выздоровели
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено еще 52 носителя коронавируса SARS-CoV-2 и девять выздоровевших. Таким образом, число инфицированных и заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 4792 человек, а выздоровевших — 4211 человек. Об этом 7 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
За сутки в Ростовской области после SARS-CoV-2 выздоровели 199 пациентов
В Ростовский области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 199 пациентов, и теперь общее число излечившихся превысило 7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.
Нижегородский кремль посетили более 2 тыс. человек за две недели
Более 5 тыс. человек побывали в музеях и библиотеках Нижегородской области, которые две недели назад возобновили работу после карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
С 6 июля начал работать музей-заповедник Александра Пушкина «Болдино», а также музей истории художественных промыслов и исторический парк «Россия — моя история» в Нижнем Новгороде.
На Среднем Урале выявили ещё 226 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили ещё 226 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (124 случая), Алапаевска, Арти, Асбеста, Ачита, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавды.
Теперь в области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавирусом.
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге снова вдвое выше московской
Петербург держит уверенное лидерство среди субъектов РФ по числу подтвержденных смертей от COVID-19 в сутки. Так, по данным оперативного штаба от 7 июля, за последние 24 часа в городе зафиксировали 48 летальных исходов.
В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило заразившихся
В Ульяновской области выявлено 105 новых носителей коронавируса, при этом число переболевших COVID-19 возросло ещё на 139.
В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.
Подмосковье потеряло место среди лидеров в статистике по коронавирусу
Московская область 7 июля потеряла традиционное второе место в ежедневной статистике по выявленным случаям заражения коронавирусом. Это следует из свежих данным оперативного штаба Москвы.
Голикову просят не выдавать «детские» пособия недобросовестным родителям
Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову с просьбой срочно урегулировать проблему получения социальной поддержки, оказываемой государством в период пандемии коронавируса семьям с недобросовестными родителями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
В Курской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 7 июля зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 5452 положительных теста.
В Петербурге вновь выявили 278 носителей коронавируса
В Петербурге с каждым днем обнаруживают значительное число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает 7 июля федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе выявили еще 278 новых носителей. Это на два человека меньше, чем днем ранее.
В РФ за сутки умерли 198 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 198 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 7 июля в оперативном штабе Москвы.
В Ростовской области за сутки выявили 90 случаев заражения SARS-CoV-2
В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 90 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.
В Чувашии скончались ещё три пациента с COVID-19
В Чувашии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом, также есть новые летальные исходы.
В России за сутки выявили 6,3 тыс. носителей коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 6368 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В России выявили ещё 6368 носителей коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.
В Челябинской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
В Челябинской области за 6 июля стало известно о смерти ещё четверых граждан с коронавирусом. Такие сведения приводит оперштаб.
От COVID-19 умерших нет. Все пациенты ушли из жизни по другим причинам. Среди них три женщины (56-летняя, 67-летняя и 73-летняя пациентки) и 60-летний мужчина.
В Пензе начали заготавливать плазму переболевших COVID-19
Заготовку плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, начал Пензенский областной клинический центр крови. Об этом сообщает телерадиокомпания «Экспресс».
За одну процедуру у донора могут взять от 200 до 600 мл крови, полученный материал подвергают облучению, затем замораживают и хранят при 25 градусах ниже нуля.
В Челябинской области коронавирус обнаружили ещё у 140 человек
В Челябинской области за сутки коронавирус нашли у 140 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 8543 случая заражения. На лечении находятся 3115 пациентов, больных COVID-19.
В Москве вылечились от COVID-19 еще более 2 тыс. человек
Количество вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за минувшие сутки увеличилось ещё на 2 066 человек. Об этом 7 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Наталья Починок: законы будут работать так, как это записано в Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ показало осознанную поддержку гражданами предполагаемых изменений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок:
«Сейчас правительство предпринимает шаги по скорейшему введению всех принятых поправок в жизнь. Чтобы не было так: в главном законе прописали, а в других федеральных законах не поправили. Эта работа ведётся сейчас очень оперативно, потому что она касается развития нашей страны. Это здорово. Я и большинство моих коллег голосовали за поправки…».
В Оренбуржье разрешили очное обучение групп до десяти человек
В Оренбургской области, согласно изменениям в губернаторском указе, с 6 июля разрешено увеличение числа учащихся в группах для очного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве региональной и информационной политики.
Образовательные организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения граждан, по направлениям органов службы занятости населения могут осуществлять обучение групп в составе десяти человек. Ранее в группу могли входить не более пяти человек.
В Югре за минувшие сутки выявлены 283 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди очагов заражения в лидеры вновь вышел Ханты-Мансийск — 55 положительных тестов. Затем следует Сургут (49), Нефтеюганск (41), Нижневартовск (32), Когалым (20).
Всего с начала пандемии в Югре на 7 июля зарегистрированы 10 873 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 5 695 пациентов, 75 человек скончались.
Об этом: В Югре за сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом
По информации на 7 июля, в Пензенской области ушли из жизни после заражения новой коронавирусной инфекцией еще два пациента. Таким образом, с начала пандемии в регионе с диагнозом COVID-19 число скончавшихся достигло 52 человек.
Об этом: В Пензенской области от коронавируса скончались 52 пациента
В Новгородской области с 7 июля отменили деление районов «по принципу светофора» в отношении степени распространения коронавирусной инфекции и жёсткости введенных из-за нее ограничительных мер. Одновременно с 7 июля по всей территории региона введены новые послабления режима ограничений. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.
Читайте подробнее: В Новгородской области ввели послабления и отменили «принцип светофора»
В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус. Как сообщил 7 июля городской оперативный штаб, за последние сутки в городе проверили 13 тыс. 857 человек. Это на пару тысяч тестов больше, чем днем ранее, но всё же примерно на 10 тыс. меньше максимального суточного показателя Петербурга.
Подробности в материале: В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус