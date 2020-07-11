Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 июля выявили 1011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 84 014 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Традиционно наиболее значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 223 человека, в Ульяновской области — 108, в Оренбургской области — 98, в Саратовской области — 91, в Самарской области — 83, в Пермском крае — 60, в Кировской области — 58, в Чувашии — 57, в Башкирии и Удмуртии — по 49, в Мордовии — 37, в Пензенской области — 36, в Татарии — 35, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 19 907 случаев, в Саратовской области — 7508, в Ульяновской области — 6944, в Башкирии — 5875, в Самарской области — 5804, в Чувашии — 5775, в Пензенской области — 5699, в Татарии — 4964, в Оренбургской области — 4708, в Пермском крае — 4342, в Мордовии — 3792, в Кировской области — 3727, в Марий Эл — 3268, в Удмуртии — 1701.

Полностью выздоровели 59 362 жителей округа, за последние сутки выписаны 1063 человека. Таким образом, выздоровели более 70,65% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 832 человека, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июля в России подтверждено 720 547 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6611 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,65%. Полностью выздоровели 497 446 жителей России, за сутки выписаны 8378 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 69,03% граждан. 11 205 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 188 — за последние сутки.

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