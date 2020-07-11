Женева, Швейцария, , 23:17 — REGNUM В мире за сутки 11 июля выявлено более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, всего в мире выявлено более 12,3 млн носителей коронавируса.

За прошедшие сутки от осложнении, вызванных COVID-19, скончались 5,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии умерло 556 тыс. человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу выявленных случаев коронавируса находятся США (3,2 млн). Далее идут Бразилия (1,8 млн), Индия (820 тыс.), Россия (719 тыс.) и Перу (319 тыс.).

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