За прошедшие сутки на территории Мексики был выявлен 6 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в результате чего их общее количество возросло до 238 511. Об этом 3 июля рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.