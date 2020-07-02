3 Июля
 
8:42

В Бразилии за сутки выявили свыше 48 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

Общее число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло более чем на 48 тыс. и превысило 1,496 млн. Об этом 3 июля сообщает бразильский минздрав.

8:34

Ким Чен Ын объяснил лёгкую победу КНДР над коронавирусом

КНДР с лёгкостью прошла период активного распространения коронавируса в мире благодаря усилиям Трудовой партии Кореи, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро ЦК партии. Об этом 3 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

8:32

В Мексике за сутки выявили свыше 6,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

За прошедшие сутки на территории Мексики был выявлен 6 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в результате чего их общее количество возросло до 238 511. Об этом 3 июля рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

8:29

Трамп объяснил увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в США

Резкий всплеск числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США связан с увеличением масштабов тестирования, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил 2 июля на своей странице в Twitter.

8:24

Франция не вышла из кризиса в области здравоохранения — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью региональным информационным изданием заявил, что страна не вышла из кризиса в области здравоохранения, передает BFM TV.

8:22

В Грузии прошла акция протеста с участием спортсменов

В Тбилиси на акцию протеста вышли представители спортивного сообщества и потребовали от грузинских властей отменить запреты на работу спортзалов и бассейнов. Об этом 2 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

8:20

Вирусолог предупредил о новой вспышке COVID-19 в Европе

Осенью в европейских странах может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции, такой прогноз 3 июля сделал немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

8:14

В Киргизии за сутки зафиксировали более 500 случаев заражения коронавирусом

6767 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Киргизии, включая 506 за последние сутки, 3 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.