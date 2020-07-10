Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 июля выявили 973 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 83 003 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 219 человек, в Ульяновской области — 103, в Оренбургской области — 95, в Саратовской области — 92, в Самарской области — 77, в Чувашии — 61, в Пермском крае — 57, в Кировской области — 55, в Башкирии — 48, в Мордовии — 38, в Татарии — 36, в Пензенской области — 35, в Удмуртии — 29, в Марий Эл — 28.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 19 684 случаев, в Саратовской области — 7417, в Ульяновской области — 6836, в Башкирии — 5826, в Самарской области — 5721, в Чувашии — 5718, в Пензенской области — 5663, в Татарии — 4929, в Оренбургской области — 4610, в Пермском крае — 4282, в Мордовии — 3755, в Кировской области — 3669, в Марий Эл — 3241, в Удмуртии — 1652.

Полностью выздоровели 58 299 жителей округа, за последние сутки выписаны 1275 человек. Таким образом, выздоровели более 70,23% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 812 человек, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля в России подтверждено 713 936 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6635 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,62%. Полностью выздоровели 489 068 жителей России, за сутки выписаны 7752 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 68,5% граждан. 11 017 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 174 — за последние сутки.

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