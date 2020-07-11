Москва, , 11:29 — REGNUM Увеличивающееся в России количество погодных аномалий связано с неоднородным характером глобального потепления. Такое мнение 11 июля высказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводят «Известия».

По словам синоптика, согласно существующим законам природы, воздушные массы должны перемещаться с востока на запад, однако из-за тенденций к глобальному потеплению зональные перемещения масс переходят в меридиональные — с юга на север и наоборот.

«За счет меридиональных процессов всё чаще и чаще возникают антициклоны в высоких широтах. 20 июня была невероятная жара в Верхоянске — плюс 38 градусов! Это что-то небывалое до сих пор», — отметил Вильфанд и указал, что это произошло из-за установившегося там антициклона.

При этом, как напомнил ученый, Верхоянск является полюсом холода Северного полушария, где отмечалась наиболее низкая температура —68,8 °С.

«События, которых раньше не было, встречаются всё чаще», — отметил метеоролог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в субботу, 11 июля, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27… +29 °С.