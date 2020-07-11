Москва, , 05:47 — REGNUM В субботу, 11 июля, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 12 июля в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +16… +18 °С.

Ветер юго-западный (ночью южный) 5−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +13… +18 °С ночью.

В воскресенье, 12 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °С. По области +24… +29 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +19 °С. Местами кратковременный дождь, гроза.