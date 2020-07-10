Набережные Челны, Татария, , 15:40 — REGNUM В пятницу, 10 июля, на реабилитационно-восстановительное лечение в клинику-санаторий «Набережные Челны» заедут сотрудники ПАО «КамАЗ», перенесшие заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба автогиганта.

Восстановительный процесс после болезни протекает тяжело, больничные затягиваются до 40 дней. В связи с эти руководство КамАЗа после консультаций с главврачом санатория приняло решение переводить сотрудников предприятия с диагнозом COVID-19 в госпиталь на базе клиники-санатория «Набережные Челны», который оснастили всем необходимым для оказания медицинской помощи.

Читайте также: В Набережных Челнах выявили несколько очагов заражения коронавирусом

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне 2020 года в Набережных Челнах выявили несколько очагов заражения коронавирусной инфекцией, в том числе и на автогиганте «КамАЗ». В связи с этим на предприятии провели исследование, направленное на установление источников заражения сотрудников автогиганта новой коронавирусной инфекцией.

Читайте также: На КамАЗе устанавливают источники заражения сотрудников коронавирусом