Набережные Челны, Татария, , 15:20 — REGNUM В Набережных Челнах эпидемическая ситуация остается напряженной. Такую оценку дал 22 июня главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Всего в автограде зарегистрировано 659 случаев заражения коронавирусом, под наблюдением врачей остаются 429 челнинцев. Несмотря на проводимые необходимые мероприятия, выявляются нарушения при проверке предприятий. В суд готовятся к передаче 11 административных исков. В городе обнаружены новые очаги в торгово-финансовой компании КамАЗа, в компаниях «Транснефть», «Челны-Бройлер», в «Парке культуры и отдыха», санатории «Набережные Челны», горбольницах №4 и №7, инфекционной больнице.

Мэр города Наиль Магдеев рекомендовал Роспотребнадзору направлять выявленные нарушения напрямую руководителям предприятий, так как некоторые получают нереальные отчеты от подчиненных. «На одном предприятии до сих пор организован питьевой режим из одного стакана», — подчеркнул градоначальник.

На сегодняшний день в городских больницах находятся 48 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. С более чем пяти тысяч граждан сняли наблюдение в связи с отсутствием признаков заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 22 июня число носителей коронавируса достигло 4231 человека.

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