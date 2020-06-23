Набережные Челны, Татария, , 13:06 — REGNUM В акционерном обществе «КамАЗ» провели исследование, направленное на установление источников заражения сотрудников автогиганта новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба предприятия на своей странице в соцсети.

По данным компании, на работе заразилось порядка 11,5% сотрудников, от членов семьи заболевания передались 6,5% работникам, от соседей и знакомых по месту проживания — 4,5%, в медучреждениях — 1,5%. Наибольшее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией — 76% служащих из заболевших подхватили вирус в магазинах, на рынках, в транспорте и других общественных местах.

ИА REGNUM напоминает, что в Набережных Челнах обнаружили очаги заражения коронавирусной инфекцией в торгово-финансовой компании КамАЗа, в компаниях «Транснефть», «Челны-Бройлер», в «Парке культуры и отдыха», санатории «Набережные Челны», горбольницах №4 и №7, инфекционной больнице.

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