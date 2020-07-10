Таллин, , 11:55 — REGNUM Общее количество выявленных за минувшие сутки на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на три и стало составлять 2013. Об этом 10 июля сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 2013 жителей Эстонии в различных регионах страны», говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в республике за последние сутки не изменилось и по-прежнему составляет 69.

При этом уточняется, что около 1,9 тыс. человек в Эстонии вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Грузии было выявлено 5 новых случаев коронавируса, и общее число зараженных на 10:00 часов 10 июля достигло 973 человек.