Тбилиси, , 11:40 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии было выявлено 5 новых случаев коронавируса, и общее число зараженных на 10:00 часов 10 июля достигло 973 человек. Обновленные данные появились на официальном сайте https://stopcov.ge/

За этот же период из клиник выписались 2 излечившихся пациента, а общее число выздоровевших от коронавируса составило 846 человек.

По официальной статистике, за весь период распространения вируса в Грузии от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались 15 человек.

В режиме карантина находится 4851 человек, в стационарах под наблюдением остается 231 пациент.

До 31 человека увеличилось число граждан, которые заразились коронавирусом за рубежом и были доставлены для лечения на родину. В их число вошли и 28 грузинских военнослужащих, зараженных коронавирусом в Афганистане от местного персонала. Они проходят курс лечения в Горийском военном госпитале.