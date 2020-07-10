Ташкент, , 11:04 — REGNUM Усиление ограничительных мер в Узбекистане снизит нагрузку на систему здравоохранения, сообщили 10 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что двадцатидневный перерыв необходим для того, чтобы ослабить давление на медицинских работников и продолжить экономическое восстановление в августе.

В минздраве добавили, что из-за открытия большого числа карантинных центров возникла нехватка обслуживающего персонала. «Психологическое давление на врачей и медсестер достигло своего пика», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июля в Узбекистане ужесточили карантин. Приостанавливается работа общественного транспорта, а также вводится ограничение на управление личным транспортом.

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