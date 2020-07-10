Ташкент, , 10:26 — REGNUM Движение автотранспортных средств в Узбекистане ограничили из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщает 10 июля издание «Подробно.uz».

Пользоваться личным транспортом можно только с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Однако даже в установленное время транспортом можно пользоваться только для поездок на работу, за продуктами и медикаментами.

Вместе с тем жителям республики разрешили пользоваться мотороллерами и велосипедами при надетой маске. Ездить на автомобилях в другое время разрешается только владельцам специальных разрешений в виде наклеек.

Напомним, с 10 июля в Узбекистане ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, до 1 августа приостановлена работа общественного транспорта.

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